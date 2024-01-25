Война ИИ-технологий — способы идентификации дипфейка и войсклонов

Скорее всего, вы в курсе: дипфейк и клонирование голоса уже вокруг нас. Сальвадор Дали общается с ценителями его искусства, Дэвид Бэкхем говорит на девяти языках, а звезда «Перевозчика» Джейсон Стэйтем празднует 60-летие в России со своими голливудскими друзьями.