Запад скрывает данные о своём ядерном оружии – Замглавы МИД Рябков

Замминистра иностранных дел России ответил на претензии Запада по ядерному оружию.США и их союзники нагло манипулируют данными по ядерному оружию и срывают переговорный процесс, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Замминистра иностранных дел России ответил на претензии Запада по ядерному оружию.США и их союзники нагло манипулируют данными по ядерному оружию и срывают переговорный процесс, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
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