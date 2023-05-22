Царьград

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Запад скрывает данные о своём ядерном оружии – Замглавы МИД Рябков

Запад скрывает данные о своём ядерном оружии – Замглавы МИД Рябков

Замминистра иностранных дел России ответил на претензии Запада по ядерному оружию.США и их союзники нагло манипулируют данными по ядерному оружию и срывают переговорный процесс, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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