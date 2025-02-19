"Произойдёт что-то плохое": чем напугала отдыхающих рыба "судного дня", которая выбросилась на берег

Отдыхающие на Канарских островах обнаружили на берегу рыбу "судного дня". По некоторым данным, она является предвестником гибели.
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