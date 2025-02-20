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Школьник ударил одноклассника ножом-кредиткой

Школьник ударил одноклассника ножом-кредиткой

В Темрюке начато расследование по делу о халатности учителей в общеобразовательной школе №13, где один из учеников шестого класса получил ранения от острого предмета, согласно сообщению регионального следственного управления СКР.

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