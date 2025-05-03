Артур Лютер : Культурный медиум между Россией и Германией

В совершенстве владея несколькими языками, Лютер стремился внести свой вклад в успешное развитие России, что представлялось ему совершенно невозможным без участия немцев, прежде всего русских немцев, воплощавших собой единство немецкого и русского опыта и традиций.
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