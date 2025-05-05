"А может, бахнем?": Путин ответил на главный вопрос всех русских

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    Тяжело быть Президентом такой страны как Россия. Приходится выверять каждый шаг для того, чтобы  суметь пройти по лез..."А может, бахнем?...
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Комментарии
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Ирина
...пока наш молодой генофонд весь погибнет,а потом през будет красочно заламывать руки и стонать,что демография рухнула.
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19 мин.
s
sobering
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19 мин.
Галина Чужая
Тяжело быть Президентом такой страны как Россия. Приходится выверять каждый шаг для того, чтобы  суметь пройти по лезвию бритвы и не дать повода западным коршунам  растерзать нас - хотя ненависть к нам уже все мозги им напрочь выжгла.  Они ведь до сих пор не могут нам простить именно то, что мы  в 1945 году освободили их от Гитлера. При нем они жили прекрасно, за исключением  Польши. Поэтому они с радостью кинулись  в объятия  Германии опять и создали ЕС.  А Польша ненавидит нас генетически - за то, что с момента образования  Речи  Посполитой они так и не смогли захватить ни престол российский, ни земли.
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14 мин.
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