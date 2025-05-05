Галина Чужая

Тяжело быть Президентом такой страны как Россия. Приходится выверять каждый шаг для того, чтобы суметь пройти по лезвию бритвы и не дать повода западным коршунам растерзать нас - хотя ненависть к нам уже все мозги им напрочь выжгла. Они ведь до сих пор не могут нам простить именно то, что мы в 1945 году освободили их от Гитлера. При нем они жили прекрасно, за исключением Польши. Поэтому они с радостью кинулись в объятия Германии опять и создали ЕС. А Польша ненавидит нас генетически - за то, что с момента образования Речи Посполитой они так и не смогли захватить ни престол российский, ни земли.