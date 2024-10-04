В Госдуме считают, что масштаб проблемы с квадроберами преувеличен

Масштаб проблемы вокруг движения квадроберов сильно преувеличен. Об этом заявил «Думе ТВ» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает PRIMPRESS.
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