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В Госдуме считают, что масштаб проблемы с квадроберами преувеличен

В Госдуме считают, что масштаб проблемы с квадроберами преувеличен

Масштаб проблемы вокруг движения квадроберов сильно преувеличен. Об этом заявил «Думе ТВ» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, сообщает PRIMPRESS.

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