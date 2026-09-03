Путин заявил, что России недостаточно существующего уровня рождаемости

Уровень рождаемости в России в настоящий момент находится на недостаточном уровне, однако положение страны в этом аспекте лучше, чем у ряда соседних государств, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ).
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