Путин заявил, что России недостаточно существующего уровня рождаемости

Уровень рождаемости в России в настоящий момент находится на недостаточном уровне, однако положение страны в этом аспекте лучше, чем у ряда соседних государств, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Восточного экономического форума (ВЭФ).