Авиадебоширов разрешили "пытать" после "залёта" Волочковой

Новая должностная инструкция — связывать авиадебоширов ремнями (а это натуральная пытка, которая практикуется палачами) — появилась после того, как балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в салоне самолёта — тот ещё «залёт-полёт», как его описывают другие пассажиры.
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