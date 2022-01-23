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Авиадебоширов разрешили "пытать" после "залёта" Волочковой

Авиадебоширов разрешили "пытать" после "залёта" Волочковой

Новая должностная инструкция — связывать авиадебоширов ремнями (а это натуральная пытка, которая практикуется палачами) —  появилась после того, как балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в салоне самолёта — тот ещё «залёт-полёт», как его описывают другие пассажиры.

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