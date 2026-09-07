Праздники 8 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В России насчитывается более 270 языков и диалектов (так говорят в Минпросвещения), в различных регионах страны статус государственных имеют то ли 34, то ли 37 – в их числе татарский, башкирский, чеченский, якутский.
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