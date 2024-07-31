При мировом потеплении Африка и Южная Азия останутся пригодными для жизни

Пару дней назад мировые СМИ испугали читателей грядущим потеплением климата на планете. CNN, ссылаясь на исследования учёных, предрёк в недалёком будущем аномальную жару для некоторых регионов Африки, Азии и США.
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