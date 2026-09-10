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Демографический тупик: почему Европа подталкивает Киев к мобилизации женщин и что это значит для будущего Украины

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