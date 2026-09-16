Будущие защитники: росгвардейцы провели профориентационный урок для тверских кадетов

Выбор пути: Росгвардейцы рассказали школьникам Твери о службе в ведомстве. В Твери сотрудники кадрового подразделения регионального Управления Росгвардии организовали профориентационную встречу с учащимися кадетских классов МОУ СОШ №16.
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