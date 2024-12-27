«Западня сработала»: ВС РФ стремительно обошли мощный укрепрайон ВСУ и сжали клещи: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО на Украине, 27.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 27 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 27.
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