Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.
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