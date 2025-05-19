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Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. Глава французской разведки требовал блокировать каналы консерваторов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с просьбой о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

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