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«Шансы сейчас на стороне России»: созвон Трампа с Путиным похоронил планы западных «ястребов»

«Шансы сейчас на стороне России»: созвон Трампа с Путиным похоронил планы западных «ястребов»

Сейчас санкции США против России менее вероятны, чем когда-либо, а тон президента Дональда Трампа после разговора с Путиным снова оказался примирительным: такую оценку вчерашнему телефонному разговору президентов США и РФ дал в своей колонке корреспондент The Times Джордж Гриллс.

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