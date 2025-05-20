«Шансы сейчас на стороне России»: созвон Трампа с Путиным похоронил планы западных «ястребов»

Сейчас санкции США против России менее вероятны, чем когда-либо, а тон президента Дональда Трампа после разговора с Путиным снова оказался примирительным: такую оценку вчерашнему телефонному разговору президентов США и РФ дал в своей колонке корреспондент The Times Джордж Гриллс.