Личная жизнь евреев со времён Моисея до наших дней.Фрагмент 4 Окончание

В древности у евреев существовал неизменный закон: невеста должна быть девственницей. Когда греки, а позднее римляне оккупировали Палестину, их правители надеялись внедрить здесь, как и в других местах, древнее jus virginia — право лишать невесту девственности.
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