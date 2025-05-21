Автор: Динара Прокопьева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал шире использовать возможности для работы с Китаем и не оставлять подписанные межрегиональные соглашения на бумаге, а готовить «дорожные карты».