Девять «наследников Ломоносова» поборются за победу в финале телевикторины

В Архангельске завершился полуфинал региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова»В течение двух дней 27 участников демонстрировали знания по теме «Никто не забыт, ничто не забыто».
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