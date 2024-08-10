Стэнфордские исследователи успешно протестировали первую в истории автономную систему навигации роя спутников

Команда исследователей из Лаборатории космических сближений Стэнфордского университета совершила прорыв в области распределённой автономности в космосе, успешно проведя первое испытание на орбите прототипа системы, способной управлять роем спутников, используя только визуальную информацию, передаваемую по беспроводной сети.