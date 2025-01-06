В Абхазии опять отключают свет – майнеры-криптовалютчики потребляют слишком много

НК

Наталья Котельникова

А мы, тут в Москве - ни пей, ни ешь, но космические тарифы энегосбыта оплати. Если только посмеешь накопить долг свыше 3000 сраных - всеееее, в суд на тебя, потом отключение, придут злые и пьяные электрики из ЖЭКа, потом подключение за 1800?+ Судебные издержки, и долг конечно смертельно страшный для тааааакого богатого государства, которое своих изничтожает, а зверькам всяким направо и налево раздаёт и кланяется, кланяется, просит прям - возьмите, возьмите. ПОЗОР.