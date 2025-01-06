Вот и стало ясно, куда же утекает т.н. «социальное электричество» добренькой России, которое мы поставляем в Абхазию, внимание, за бесплатно.
В Абхазии опять отключают свет – майнеры-криптовалютчики потребляют слишком много
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Слава Белый
А раньше было не ясно? Чё дуру гнать?
Ответить
1 д.
НК
Наталья Котельникова
А мы, тут в Москве - ни пей, ни ешь, но космические тарифы энегосбыта оплати. Если только посмеешь накопить долг свыше 3000 сраных - всеееее, в суд на тебя, потом отключение, придут злые и пьяные электрики из ЖЭКа, потом подключение за 1800?+ Судебные издержки, и долг конечно смертельно страшный для тааааакого богатого государства, которое своих изничтожает, а зверькам всяким направо и налево раздаёт и кланяется, кланяется, просит прям - возьмите, возьмите. ПОЗОР.
Ответить
1 д.
АС
Александр Смелов
Кому может быть не ясно, что наши с "ихними" договорились и "пилят" как всегда наш бюджет, наши деньги, деньги наших работяг и пенсионеров! Кому не ясно, что интерес в этом - в России!
Ответить
1 д.
Свежие комментарии