«У русских слишком много власти». Инсайдеры: мигранты хотят создать в РФ свою партию — но Путин не позволит

Виктор Гайдуков

Хочется верить, что все принятые законы будут исполняться в полном объёме, но, как я понимаю, это никак не ограничивает деятельность лидеров зарубежных национальный диаспор, как бы эти диаспоры не назывались, они являются центрами антигосударственной работы. Если зарубежные национальные диаспоры не будут ликвидированы межнациональная рознь в России будет набирать силу и это осложнит жизнь, в первую очередь людям русской национальности, я так думаю.