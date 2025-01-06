Автор: Анастасия Яланская Лидеры зарубежных диаспор решили создать в России партию «Национальностей».
«У русских слишком много власти». Инсайдеры: мигранты хотят создать в РФ свою партию — но Путин не позволит
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Хочется верить, что все принятые законы будут исполняться в полном объёме, но, как я понимаю, это никак не ограничивает деятельность лидеров зарубежных национальный диаспор, как бы эти диаспоры не назывались, они являются центрами антигосударственной работы. Если зарубежные национальные диаспоры не будут ликвидированы межнациональная рознь в России будет набирать силу и это осложнит жизнь, в первую очередь людям русской национальности, я так думаю.
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8 час.
виктор матвеев
Благдаря нашей героической армии СВО мы выиграем, победа будет за нами но в тылу, так называемая элита, в тоже время сдает Россию кишлачникам, алчность и прдажность этой, так называемой элиты безмерны.
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2 час.
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