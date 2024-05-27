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«Обязательно бахнем, и не раз, весь мир в труху». Медведев объяснил Польше последствия ударов США по ВС РФ в зоне СВО

«Обязательно бахнем, и не раз, весь мир в труху». Медведев объяснил Польше последствия ударов США по ВС РФ в зоне СВО

Сергей Петров/NEWS.ruСегодня 3,9K прочитали Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возможный удар США по позициям российских войск на Украине развяжет Третью мировую войну, а также предостерег Польшу от размещения у себя тактического ядерного оружия (ТЯО).

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