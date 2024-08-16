В 2024 году собрать портфель российскому школьнику обойдётся в 5445 рублей

Собрать портфель в 2024 году российскому школьнику можно за 5445 рублей. Об этом говорится в результатах (есть у RT) исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».