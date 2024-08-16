RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Правильно говорит. Укров ес используют, румынке Санду почихать на Молдавию. Она такая же, как и клоун.Боля: Молдавию мо...
  • Е Пронина
    вопрос,а кто доверяет вциом?ВЦИОМ: Путину дов...
  • Анна Ахметзянова
    Это наш завод...и точка.Минпромторг требу...

В 2024 году собрать портфель российскому школьнику обойдётся в 5445 рублей

В 2024 году собрать портфель российскому школьнику обойдётся в 5445 рублей

Собрать портфель в 2024 году российскому школьнику можно за 5445 рублей. Об этом говорится в результатах (есть у RT) исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх