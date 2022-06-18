Popcaketv

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Внебрачный сын – о смерти Жириновского: «Когда сознание еще было, даже плакал»

Внебрачный сын – о смерти Жириновского: «Когда сознание еще было, даже плакал»

Накануне на телеканале «Россия 1» вышло интервью с внебрачными детьми Владимира Жириновского. Анастасия Боцан-Харченко и Олег Эйдельштейн поделились теплыми воспоминаниями о своем легендарном отце и рассказали о последних днях жизни великого политика.

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