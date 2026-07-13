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Семак про 1:1 с «Махачкалой»: «До последних минут старались свести матч хотя бы к ничьей – радует, что все хотят побеждать. Еще есть время, чтобы поправлять»

Главный тренер « Зенита » Сергей Семак подвел итоги товарищеского матча с махачкалинским « Динамо » (1:1).

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