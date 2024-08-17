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WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры

WP: атака ВСУ на Курскую область сорвала тайные переговоры

Вторжение ВСУ на Курскую область привело к срыву планировавшихся непрямых переговоров между Москвой и Киевом о частичном прекращении огня, сообщает The Washington Post, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

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