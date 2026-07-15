Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в откровенных купальниках для модного бренда

Возлюбленная актера Джейсона Стэйтема, манекенщица Роузи Хантингтон-Уайтли приняла участие в откровенной рекламе новой коллекции купальников, которую она разработала совместно с модным брендом ViX Paula Hermanny.
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