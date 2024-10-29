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Чиновники намекают на то, что забота о здоровье потребителя, покупателя сегодня «преждевременна» и «нецелесообразна»?

Чиновники намекают на то, что забота о здоровье потребителя, покупателя сегодня «преждевременна» и «нецелесообразна»?

Члены межведомственной рабочей группы по разработке проекта изменений в ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им.

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