Чиновники намекают на то, что забота о здоровье потребителя, покупателя сегодня «преждевременна» и «нецелесообразна»?

Члены межведомственной рабочей группы по разработке проекта изменений в ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им.
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