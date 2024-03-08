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Генменеджер «Каролины» о Генцеле: «Элитный снайпер и плеймейкер. Мы хотим вернуть Кубок Стэнли в Роли и рады усилению»

«Каролина» получила двух игроков в рамках большой сделки между командами. «Джейк – элитный снайпер и плеймейкер, который демонстрирует высокий уровень игры на протяжении всей карьеры в НХЛ.

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