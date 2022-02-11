Происшествия

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В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налога коммерческой организацией в особо крупном размере (п.

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