Суперкубок России по футболу собрал более 42 тысяч зрителей в Нижнем Новгороде

Более 42 тысяч болельщиков посетили матч за OLIMPBET Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
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