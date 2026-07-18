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Регионы России

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Суперкубок России по футболу собрал более 42 тысяч зрителей в Нижнем Новгороде

Суперкубок России по футболу собрал более 42 тысяч зрителей в Нижнем Новгороде

Более 42 тысяч болельщиков посетили матч за OLIMPBET Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», который проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

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