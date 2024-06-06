В Нижний Новгород приедет бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра

Глава МИД Бразилии посетит Нижний Новгород для встречи с коллегами из БРИКС.Глава бразильского министерства иностранных дел Мауро Виейра приедет в Нижний Новгород на саммит глав МИД БРИКС, пишет "РИА Новости", ссылаясь на слова директора латиноамериканского департамента отечественного МИДа Александра Щетинина.
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