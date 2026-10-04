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Тульские новости

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В Новомосковске потушен пожар в хозяйственной постройке

В Новомосковске потушен пожар в хозяйственной постройке

Пожарные потушили возгорание на площади 15 квадратных метров в хозяйственной постройке, не допустив перехода пламени на жилой дом.

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