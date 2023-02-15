Мировое обозрение

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Зависимость европейских стран от США называют «кульминацией бессилия Европы»

Зависимость европейских стран от США называют «кульминацией бессилия Европы»

Депутат бундестага Севим Дагделен назвала Германию и другие страны ЕС «услужливыми вассалами» США, потому что никто из властей не хочет расследовать причины взрыва Появились фото разрушенного в результате диверсии участка «Северного потока» Такие повреждения могли появиться под воздействием экстремальной силы на российских газопроводах, чтобы не нарваться на гнев американцев, чья причастность к подрыву уже доказана.

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