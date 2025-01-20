Трамп переключает каналы. Новый президент хочет вернуть США Панамский канал, провоцируя Китай рыть магистраль в Никарагуа

Он грозит дезавуировать договор, подписанный в 1977 году президентом Картером, по которому построенный в начале прошлого века американцами Панамский канал к 2000 году перешёл под управление правительства Панамы.
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