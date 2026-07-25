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ТАСС

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Командир Стрела заявил о поражении робокомплекса ВСУ в Сумской области

КУРСК, 25 июля. /ТАСС/. Операторы БПС 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ в Сумской области, который использовался для подвоза боеприпасов и дистанционного минирования.

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