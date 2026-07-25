Командир Стрела заявил о поражении робокомплекса ВСУ в Сумской области

КУРСК, 25 июля. /ТАСС/. Операторы БПС 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили наземный робототехнический комплекс (НРТК) ВСУ в Сумской области, который использовался для подвоза боеприпасов и дистанционного минирования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)