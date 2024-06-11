Минимальный бюджет на свадьбу вырос до 55 тысяч рублей

Как подчеркивают эксперты, свадьбы с таким бюджетом — это скорее исключение. Правда, тенденция к экономии все же прослеживаетсяОрганизовать самую скромную свадьбу в России в 2024 году стоит 55 тысяч рублей.
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