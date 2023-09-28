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В Китае владелец фабрики съел мыло, чтобы подтвердить его натуральность

В Китае владелец фабрики съел мыло, чтобы подтвердить его натуральность

Владелец крупной китайской компании Hongwei по производству бытовой химии решил необычным способом доказать безвредность своей продукции весьма оригинальным способом – он откусил и прожевал кусок мыла, а потом запил его водой.

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