В Китае владелец фабрики съел мыло, чтобы подтвердить его натуральность

Владелец крупной китайской компании Hongwei по производству бытовой химии решил необычным способом доказать безвредность своей продукции весьма оригинальным способом – он откусил и прожевал кусок мыла, а потом запил его водой.
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