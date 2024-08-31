Свердловчане массово не могут оплатить коммуналку из-за хакерской атаки. Скрин

Жители Екатеринбурга с 30 августа не могут совершать платежи через популярный сервис «Фрисби». Представители одного из крупнейших платежных операторов подтвердили факт проблем и уточнили, что причиной является DDoS-атака.
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