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Все о Музыке

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Как некогда запрещенный жанр привлекает внимание всего мира

Как некогда запрещенный жанр привлекает внимание всего мира

Более двух десятилетий назад на Кубе начал формироваться новый музыкальный жанр, который был немедленно запрещен.

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