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Власти назвали причину смога в Челябинской области

Власти назвали причину смога в Челябинской области

На Южном Урале сохраняется смог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в Челябинске и на территории региона продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах.

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