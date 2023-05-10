Власти назвали причину смога в Челябинской области

На Южном Урале сохраняется смог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в Челябинске и на территории региона продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах.
На Южном Урале сохраняется смог. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в Челябинске и на территории региона продолжает наблюдаться дымка и ощущаться запах гари от пожаров в соседних регионах.
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