Невидимый фронт войны: безопасных дорог больше не существует В начале СВО дистанционное минирование было в диковинку, однако с появлением разнообразных дронов и боеприпасов оно актуализир.
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Невидимый фронт войны: безопасных дорог больше не существует В начале СВО дистанционное минирование было в диковинку, однако с появлением разнообразных дронов и боеприпасов оно актуализир.
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