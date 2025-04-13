Посол в Вене: РФ не допустили к мероприятиям по случаю освобождения Маутхаузена

РИА Новости/Владимир Федоренко Россию третий год подряд не допустили к официальным мероприятиям по случаю освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии