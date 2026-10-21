ФОТО: Киселев Сергей/Агентство «Москва» Вот такая идейность актёра Андрея Смолякова: Россия – кошелёк, Израиль – дом, Британия – запасной аэродром.
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