Выставка работ победителей конкурса «Моя первая рыба» проходит в Иркутске

Детское воображение не имеет границ, а их восприятие мира отличается уникальностью и свежестью. Художественный конкурс «Моя первая рыба» предоставляет юным талантам возможность выразить себя, продемонстрировав свое понимание природы и окружающего мира, сообщает администрация города.
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