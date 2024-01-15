Выставка работ победителей конкурса «Моя первая рыба» проходит в Иркутске

Детское воображение не имеет границ, а их восприятие мира отличается уникальностью и свежестью. Художественный конкурс «Моя первая рыба» предоставляет юным талантам возможность выразить себя, продемонстрировав свое понимание природы и окружающего мира, сообщает администрация города.