Оскар Пиастри: Кажется, соперники не так далеко, McLaren нужно прибавить

Оскар Пиастри: Кажется, соперники не так далеко, McLaren нужно прибавитьMcLarenАвстралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри отметил некоторые проблемы с машиной MCL39 на пятничных тренировках Формулы 1 в Саудовской Аравии.
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