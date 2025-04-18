Оскар Пиастри: Кажется, соперники не так далеко, McLaren нужно прибавить

Оскар Пиастри: Кажется, соперники не так далеко, McLaren нужно прибавитьMcLarenАвстралийский гонщик McLaren Оскар Пиастри отметил некоторые проблемы с машиной MCL39 на пятничных тренировках Формулы 1 в Саудовской Аравии.