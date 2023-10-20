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Север Столицы

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Бочкарёв: С начала года столичные инвесторы начали строительство более 60 социальных объектов

Бочкарёв: С начала года столичные инвесторы начали строительство более 60 социальных объектов

Больше всего разрешений на строительство получено в Новой Москве Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что за девять месяцев 2023 года столичные инвесторы получили 66 разрешений на строительство социальных объектов общей площадью свыше 900 тыс.

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