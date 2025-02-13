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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота, оставленного без присмотра

Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота, оставленного без присмотра

Соседи обеспокоились и вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь — оказалось, питомцу просто было скучно Благовещенца привлекут к административной ответственности за оставление кота на неделю в квартире без присмотра.

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