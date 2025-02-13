Жителя Благовещенска накажут за громкое мяуканье кота, оставленного без присмотра

Соседи обеспокоились и вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь — оказалось, питомцу просто было скучно Благовещенца привлекут к административной ответственности за оставление кота на неделю в квартире без присмотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии