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Что делать, если в семье есть психически больной — и он отрицает лечение

Что делать, если в семье есть психически больной — и он отрицает лечение

В мире около 15 % людей нуждаются в психиатрической помощи, в России — 25 %. При этом каждый пятый психиатрический больной прерывает лечение слишком рано, а каждый двенадцатый — отказывается лечиться вовсе.

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Комментарии
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Мария Цветкова
Вы бы лучше подумали что делать с диаспорой нерусских людей что бы спокойно и безопасно было жить нашим русским людям примите меры уже.
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